Надя Дорофеева шокировала сменой имиджа: как теперь выглядит артистка

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые фото в Instagram, которые активно начала обсуждать в Сети.

Певица удивила сменой имиджа, перекрасив волосы. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый.

Особой деталью нового имиджа Нади Дорофеевой стала белая прядь.

Надя Дорофеева поделилась, что любое изменение образа очень стрессовое для нее. Она еще не привыкла к своему новому цвету волос.

"Казалось бы, столько образов, съемок. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – написала певица.

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Поклонники заверили, что новый цвет волос очень подходит Наде Дорофеевой.

"Тебе очень идет"; "Подходит"; "Надя, тебе очень подходит этот цвет волос, кайф".

Ранее сообщали, что после сильного избиения танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко перенес операцию на черепе - известно, что 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.