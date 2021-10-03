Надя Дорофеева шокировала сменой имиджа: как теперь выглядит артистка

Надя Дорофеева перекрасила волосы из светлого на темный цвет.
Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые фото в Instagram, которые активно начала обсуждать в Сети.
Певица удивила сменой имиджа, перекрасив волосы. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый.
Особой деталью нового имиджа Нади Дорофеевой стала белая прядь.
Надя Дорофеева поделилась, что любое изменение образа очень стрессовое для нее. Она еще не привыкла к своему новому цвету волос.
"Казалось бы, столько образов, съемок. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – написала певица.
Поклонники заверили, что новый цвет волос очень подходит Наде Дорофеевой.
"Тебе очень идет"; "Подходит"; "Надя, тебе очень подходит этот цвет волос, кайф".
Ранее сообщали, что после сильного избиения танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко перенес операцию на черепе - известно, что 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.