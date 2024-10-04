"Лишь бы здоровый был": Сергей Притула показал взрослого сына-копию

Украинский известный экс-ведущий и волонтер Сергей Притула поздравил старшего сына от первого брака Дмитрия с днем рождения.
В честь праздника Притула опубликовал фото с сыном на своей странице в соцсетях и адресовал ему поздравления и пожелания.
"Дмитрию — 16! Уже совсем взрослый стал. Надежный, ответственный, с ним до ужаса интересно проводить время в общении. Ну, и будь чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам. Лишь бы здоровый был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем!" – написал волонтер.
Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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