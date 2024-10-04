"Может угрожать международный розыск": Рамина решила наказать беглеца Александра Волошина

Рамина собрала доказательства побега Александра Волошина.

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Рамина Эсхакзай "взялась" за Александра Волошина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala/, instagram.com/voloshyn_xx/

Украинская известная журналистка и блогер Рамина Эсхакзай сообщила о том, что она передала в полицию материалы, которые доказывают бегство блогера Александра Волошина за границу.

Во время эфира проекта "Ранок у великому місті" Рамина отметила, что Волошин пересек границу под прикрытием водителя микроавтобуса.

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"Я знаю, что я права. У меня есть все доказательства. Полиция работает с доказательствами, которые я собрала. Поскольку такой блогер как Александр Волошин привык шутить, пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может угрожать ему международным розыском. Нужно знать границы, где можно шутить, а где нет, особенно когда ты знаешь, что ты лжешь", — заявила журналистка.

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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