Притворился водителем: журналистка полностью разоблачила блогера Волошина

Рамина рассказала, как свое бегство спланировал скандальный блогер Волошин.

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Александр Волошин сбежал из Украины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, Telegram

Известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай опубликовала свое расследование, где выкрыла скандального украинского блогера Волошина, который трусливо выехал из Украины обманным путем.

Как сообщила она на своем канале YouTube, она детально собрала факты, когда он обманывал своих фоловеров, и как ему удалось окончательно уехать из Украины во время военного положения.

"Вы наверняка справедливо спросите: "Рамина, так почему же, если Александр Волошин такой противоречивый персонаж, то ты записывала с ним интервью?" Я увидела, как после развода Анна Тринчер, бывшая жена Волошина, пошла к Маше Ефросининой на канал и дала ей интервью. После этого моя команда сказала позвать Сашу на интервью.

видео дня

По словам Рамины, разговор с Волошиным они записывали три дня. Но после этого к ней обратились ее друзья, подтвердившие факт, что Волошин выезжал за границу на отдых, хотя в интервью он эту информацию отрицал.

Ведущая добавляет, что под предлогом помощи для военных, Волошин уехал 27 декабря прошлого года, а вернулся 17 января 2024 года. Интересно, что ехал он на поезде, а вернулся тоже на поезде. "Как можно ехать за авто для военных на поезде? А где помощь, что он привез?" – отметила она.

Рамина призналась, что колебалась по поводу публикации видеоразоблачения. Она встретилась с блогером, привела факты и тот признался, что действительно соврал - он подделал переписку с админом канала, первым заявившим о его выезде в Мексику и фото, находившемся в Киеве.

К слову, Саша попросил Рамину предупредить его, если она решит опубликовать информацию о его лжи, чтобы он смог убежать. Однако к резонансному видео, в котором блоггер рассказывает о бегстве из Украины и обвиняет во всем власть, Рамина не хотела открывать факты неискренности Волошина. "Когда он 22 августа опубликовал это видео, я поняла, что мне придется опубликовать это видео", – сказала она.

Кроме того, ведущая узнала, как планировал свой побег трусливый блогер, в том числе с помощью своих родственников.

В частности, 3 апреля Волошин перестал декларировать свои доходы. В начале июня он вывез из Украины свой первый Mercedes и вернулся на попутке. 2 июля он продал свою квартиру на 43 кв. м за 2000000 грн. 4 июля появилась информация о том, что Волошин лишился всех своих денег.

"По его словам, он должен был поехать в Бердичев и все "разрулить". Он уехал после Бердичева, наверное, в Киев, а затем транзитом в Испанию", - говорится в видео.

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

Блогер окончательно уехал из Украины 31 июля, а 1 августа его мама увезла его второй Mercedes. 18 августа 2024 года бабушка и дедушка уехали из страны. Также до выезда за границу Волошин продал две свои квартиры по процедуре "переуступки".

"Очевидно, выезд Александра Волошина за границу был спланированной акцией с вывозом автомобилей, с продажей квартир, даже во время интервью он несколько раз вспомнил об Испании. Мама вывезла его машину, сам он обставил все так, будто здесь ему угрожала опасность", - подытожила она.

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Напомним, ранее стало известно, что Александру Волошину повредили машину и блоггер считает, что это из-за того, что он украинец.

Отметим, что Волошин недавно сбежал из Украины, пока не собирается возвращаться. На своей странице в Instagram беглец рассказал, что планирует поселиться в Испании и готовит соответствующие документы. Там он собирается заниматься предпринимательской деятельностью, открыть ФЛП и платить налоги.

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