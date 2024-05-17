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"Плакала и глушила эмоции": Рамина рассказала о смерти друга-бойца на фронте

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 20:11
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Известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай рассказала, как изменилась после поездок на фронт и как переживает потерю друзей.
Эсхакзай, Рамина
Рамина рассказала о болезненной утрате друга-бойца на передовой: / коллаж Главред, фото Instagram и пресс-служба Р. Эсхакзай

Известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай опубликовала эмоциональный пост ‒ после того, как узнала о том, что погиб его друг-боец ВСУ с позывным "Фарш".

"К сожалению, жизнь – это не голливудский фильм. Я недавно поняла, когда погиб мой друг с позывным "Фарш", я плакала, но не испытывала горя, потому что я заглушила в себе эмоции. Я не могу испытать радость, когда радуешься всей душой, тоже не могу ощутить отчаяние. Эмоции есть, но они на автопилоте. Даже когда сплю, собрана", - заявила она.

Блогерка говорит ‒ после поездок на фронт она стала более выносливой и больше не стесняется делить быт с бойцами в экстремальных условиях.

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"Я поняла, что благодаря поездкам на передовую, у меня отпала застенчивость жить вместе с парнями. Мы едем вместе с оператором, водителем. Я часто арендую квартиру, или военные предлагают пожить у них. Я в термобелье, ребята в шортах и футболке, один за другим идем чистить зубы, покушать. Было, что мы ночевали в бане. Потому что, когда только начиналось полномасштабное вторжение, был больший выбор городов, где можно остановиться, а сейчас, например, в Покровске не очень остановишься, потому что чаще обстреливают", - подытожила она.

Кто такая Рамина Эсхакзай?

Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

Напомним, ранее мультиартист Дима Monatik показал редкие школьные фото со своего выпускного вечера в костюме в лучших традициях двухтысячных, которые не видели даже самые преданные фанаты артиста.

Также ресторатор, фудблогер и музыкант Миша Кацурин растрогал фанатов фото c украинской певицей Надей Дорофеевой и его детьми от прошлого брака, которых он считает самыми дорогими людьми.

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