"Плакала и глушила эмоции": Рамина рассказала о смерти друга-бойца на фронте

Известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай опубликовала эмоциональный пост ‒ после того, как узнала о том, что погиб его друг-боец ВСУ с позывным "Фарш".
"К сожалению, жизнь – это не голливудский фильм. Я недавно поняла, когда погиб мой друг с позывным "Фарш", я плакала, но не испытывала горя, потому что я заглушила в себе эмоции. Я не могу испытать радость, когда радуешься всей душой, тоже не могу ощутить отчаяние. Эмоции есть, но они на автопилоте. Даже когда сплю, собрана", - заявила она.
Блогерка говорит ‒ после поездок на фронт она стала более выносливой и больше не стесняется делить быт с бойцами в экстремальных условиях.
"Я поняла, что благодаря поездкам на передовую, у меня отпала застенчивость жить вместе с парнями. Мы едем вместе с оператором, водителем. Я часто арендую квартиру, или военные предлагают пожить у них. Я в термобелье, ребята в шортах и футболке, один за другим идем чистить зубы, покушать. Было, что мы ночевали в бане. Потому что, когда только начиналось полномасштабное вторжение, был больший выбор городов, где можно остановиться, а сейчас, например, в Покровске не очень остановишься, потому что чаще обстреливают", - подытожила она.
Кто такая Рамина Эсхакзай?
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
Напомним, ранее мультиартист Дима Monatik показал редкие школьные фото со своего выпускного вечера в костюме в лучших традициях двухтысячных, которые не видели даже самые преданные фанаты артиста.
Также ресторатор, фудблогер и музыкант Миша Кацурин растрогал фанатов фото c украинской певицей Надей Дорофеевой и его детьми от прошлого брака, которых он считает самыми дорогими людьми.
Другие материалы по теме:
- Телеведущая Рамина показала себя до "тюнинга"
- Ориентировалась на Россию: Рамина сделала неожиданное признание
- "Мое тело выглядит по-разному": Рамина показала как на самом деле выглядит без фотошопа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред