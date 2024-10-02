"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с Валерией.

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Иосиф Пригожин о браке с Валерией / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин и российская певица Валерия, которые поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину, вспомнили, как начинались их отношения.

Как сообщают росСМИ, пара была на грани развода

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"На тот момент я даже влюбляться не планировал, так как пришел на эту историю по работе. До нашей встречи я много слышал про Валерию и злился на нее, ведь она выиграла конкурс у моей подопечной. И даже долго ее ненавидел", — рассказал продюср.

Также путинист поделился, как попал в неприятности: его кинули друзья и ожидали, что Валерия подаст на развод.

"Была ситуация с Евровидением в 2008 году, когда нас жестко кинули. Наши же знакомые — друзьями этих людей не назовешь. Сначала они пригласили нас, а потом обломали, будто ударили оглоблей по голове. Они думали, что смогут унизить меня таким образом, показать, что я как продюсер не смог ничего обеспечить. И рассчитывали, что Валерия со мной разведется", —поплакался любитель диктатора Путина.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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