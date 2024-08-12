"До такой степени зверствовать": путинистка Валерия рассказала о скандалах с Иосифом Пригожиным

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отметила, что у нее с мужем, таким же путинистом, Иосифом Пригожиным часто возникают скандалы.
Любительница диктатора Путина заявила в росшоу "Пожалуйста, не рассказывай!", что пытается научить супруга следить за своей фигурой, но ему это тяжело дается и часто он срывается.
"Аромат по всей квартире. Прибегаю такая. Он слышит уже мои шаги, из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся. И странно рука сзади... А там то, что осталось... Жирный скомканный блин. Думаю, бедный мужик страдает, не до такой же степени зверствовать!" —рассказала Валерия.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.
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