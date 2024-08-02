"Позорить мужа и себя на весь мир": муж путинистки Валерии высказался о разводе

В СМИ страны-террориста РФ никак не перестанут осуждать развод бизнесменов Татьяны и Владислава Бакальчук. Уже многие звезды-путинисты рассказали, что они об этом думают и датли свои ненужные советы.
В сторонке не остался и продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
Как сообщают роСМИ, Пригожин предложил самой богатой женщине страны-окупанта не спешить с выводами, ведь она потом может пожалеть о своем решении.
"Вы через несколько лет не сможете в глаза смотреть детям. Самая страшная трагедия будет впереди. Я просто хочу попросить сесть за стол переговоров и обсудить моменты, которые вас волнуют. Не нужно позорить мужа и себя на весь мир", — сказал любитель диктатора Путина.
Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.
А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.
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