"Она невменяемая": путинист Пригожин призвал отправить известную певицу на лечение от зависимости

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказал свое мнение о поведении певицы Глюк'оZы на концерте в Красноярске. Напомним, артистка не попадала в ноты и вела себя очень странно, чем чуть не сорвала концерт.
Как сообщает росСМИ "Звездач", Пригожин отметил, что уже не впервые видит певицу в таком виде на концертах.
"Я сам видел Глюк'оZу пару раз на разных мероприятиях, она там была невменяемая. Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое. Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека", — заявил путинист.
Также поклонник диктатора Путина сказал, что поведение артистки на сцене было неуважением к зрителям и организаторам
"Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Деятели искусства несут ответственность за все, что они делают, невозможно позволять себе подобные вещи", — подметил Пригожин.
Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.
А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.
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