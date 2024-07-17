Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

Валерия и Пригожин решили уехать из страны-террориста и отправились в Турцию.

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Валерия с мужем уехали из России / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, уехали в Стамбул.

Как сообщила путинистка Валерия на своей странице в соцсетях, она с мужем взяли экскурсию по Стамбулу и впервые посетили знаменитый собор.

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"Византий, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул—это все он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества. Интереснейшая экскурсия заставила посмотреть на него другими глазами.", - написала пропагандистка.

Только вот возникает вопрос, почему путинисты не путешествуют по своей любимой стране-оккупанте РФ, а частенько ездят за границу.

Валерия с мужем в Стамбуле / фото: скрин t.me/valeriyaofficial

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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