Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

Российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, уехали в Стамбул.
Как сообщила путинистка Валерия на своей странице в соцсетях, она с мужем взяли экскурсию по Стамбулу и впервые посетили знаменитый собор.
"Византий, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул—это все он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества. Интереснейшая экскурсия заставила посмотреть на него другими глазами.", - написала пропагандистка.
Только вот возникает вопрос, почему путинисты не путешествуют по своей любимой стране-оккупанте РФ, а частенько ездят за границу.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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