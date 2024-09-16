"Сделали вместе": путинистка Валерия умотала из РФ к сыну за границу

Путинистка Валерия показалась за границей вместе со своим сыном от предыдущего брака.

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Валерия отправилась за границу / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, отправилась к своему сыну Артемию во Францию. Отметим, парень почему-то живет в Швейцарии, а не в любимой стране его мамы-путинистки - России.

Уже давно ходят слухи, что у певицы с наследником возникла крупная ссора и они практически не общаются, ведь Валерия даже не присутствовала на свадьбе сына несколько лет назад.

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Но в своих соцсетях любительница диктатора Путина показала, что она покинула РФ и приехала во Францию, чтобы повидаться с Артемием.

"Горжусь тем, что мы сделали вместе", – написала Валерия и намекнула на какой-то совместный проект с сыном.

Певица Валерия с сыном Артемием / фото: скрин instagram.com/valeriya/

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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