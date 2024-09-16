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"Раздражаешь": путинистку Валерию размазали прямо в эфире

Элина Чигис
16 сентября 2024, 08:40
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Путинист Басков решил подколоть путинистку Валерию и заявил, что она раздражает.
Валерия, Иосиф Пригожин
Певица Валерия попала в неприятную ситуацию / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский певец Николай Басков, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, высказался в сторону такой же любительницы политики диктатора Путина – певицы Валерии.

В эфире росшоу, где Басков является ведущим, появилась Валерия в брючном костюме и путинист буквально высмеял коллегу, заявив, что ее идеальность уже раздражает и всем надоела.

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"Своей красотой и молодостью раздражаешь! Ой, прости, оговорка по Фрейду, вдохновляешь", — выдал путинист.

Валерия не оценила шутку певца и не ожидала такого высказывания, поэтому обиделась, но публичных разборок не устроила.

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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