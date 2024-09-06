Путинистка Валерия неожиданно поддержала Украину

Недавно российская певица и фанатка кровавого режима Путина Валерия косвенно поддержала Украину.
Для своих новых концертов ей сделали афишу в желто-голубых цветах, цветах украинского флага, который так ненавидят россияне.
Тогда ее муж, такой же любитель терроризма Иосиф Пригожин сообщил, что цветопередача при печати может искажаться. А еще влияет то, как падает свет, в какое время дня и на какую камеру сделана фотография.
Между тем, сама певичка заявила, что менять афиши не собирается. По данным телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Валерия заявила, что не собирается переделывать свою свою афишу из-за скандала с сине-желтыми цветами.
Оказывается, Валерия использовала не желтые и голубые цвета, а использовала бирюзовый и горчичный цвета. Валерия считает, что кто-то стравливает между собой людей, а обсуждение цвета афиши оставила дальтоникам.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
Вас также может заинтересовать:
- "Позорить мужа и себя на весь мир": муж путинистки Валерии высказался о разводе
- "До такой степени зверствовать": путинистка Валерия рассказала о скандалах с Иосифом Пригожиным
- "Мы и так уже запуганы": путинистка Валерия появилась с украинской символикой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред