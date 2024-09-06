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Путинистка Валерия неожиданно поддержала Украину

Алена Кюпели
6 сентября 2024, 00:55
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Певица Валерия прокомментировала свои афиши в желто-голубых цветах.
певица Валерия
Певица Валерия сделала афишу в украинских цветах/ коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Недавно российская певица и фанатка кровавого режима Путина Валерия косвенно поддержала Украину.

Для своих новых концертов ей сделали афишу в желто-голубых цветах, цветах украинского флага, который так ненавидят россияне.

Тогда ее муж, такой же любитель терроризма Иосиф Пригожин сообщил, что цветопередача при печати может искажаться. А еще влияет то, как падает свет, в какое время дня и на какую камеру сделана фотография.

видео дня

Между тем, сама певичка заявила, что менять афиши не собирается. По данным телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Валерия заявила, что не собирается переделывать свою свою афишу из-за скандала с сине-желтыми цветами.

Как вам
Как вам "горчичные" и "бирюзовые" цвета? / Фото RedKassa

Оказывается, Валерия использовала не желтые и голубые цвета, а использовала бирюзовый и горчичный цвета. Валерия считает, что кто-то стравливает между собой людей, а обсуждение цвета афиши оставила дальтоникам.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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