Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, неожиданно заговорил о собственной смерти.
По данным российских пропагандистских СМИ, лживый Басков заявил, что собирается жить до 91 года. Якобы, дату его смерти предсказала гадалка.
"Мне гадалка сказала, что я буду до 91 года жить", - надеется путинист.
К слову, путинист также пожаловался, что ему не хватает денег. По его словам, ему пришлось взять кредит, чтобы достроить свой дом.
Кто такой Николай Басков
Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.
Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.
СМИ пишут, что Басков даже собирается перевести туда жену, которой у него нет и вряд ли будет.
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Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.
Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.
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