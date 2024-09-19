"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

В 2019 году украинский комик и шоумен Сергей Притула принял решение замедлить свою творческую карьеру в в пользу различных политических, благотворительных и волонтерских проектов. Последние заработали в полную силу с началом полномасштабной войны.
Сейчас имя Притулы ассоциируется у многих в первую очередь с общественной деятельностью. Критики Сергея отмечают, что все это - не более чем благодатная почва для его будущей политической карьеры.
Сам деятель в недавнем интервью для DW рассказал, какое место политика занимает в его жизни сегодня. "В моей повестке дня нет такого слова, как "политика". Есть "policy" - разработки каких-то правил продвижения украинских нарративов на внешние рынки. Миссия номер один - выжить. Болтать о политике, когда ты думаешь о выживании и сборе средств для военных, которые привыкли к определенному уровню обеспечения со стороны нашего фонда, вот это вызов, что никакая политика рядом не стоит", - говорит Притула.
На вопрос журналиста о том, видит ли он себя в будущем президентом Украины, Сергей ответил уклончивой шуткой. "Я когда с кумом на кухне выпивал, когда я еще употреблял водку, я так страной мог управлять, что вы не поверите. Здесь на улицу выйди и каждый себя видел время от времени как не президентом, то отцом нации", - отмечает Сергей Притула.
Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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