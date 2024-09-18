Могилевская озвучила простые слова, которые доводят ее старшую дочь до слез

Тем не менее Наталья Могилевская не останавливается, и говорит эти фразы снова и снова.

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Наталья Могилевская рассказала, чем доводит до слез старшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В начале полномасштабной войны украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская удочерила двоих девочек - сестер Мишель и Софию. И для артистки, и для ее детей построение семьи оказалось тяжелым трудом.

Впрочем Могилевская неустанно отмечает в интервью - материнство приносит ей большое удовольствие. Ее главные принципы в воспитании - любовь и понимание, ведь многие из простых радостей девочкам были действительно недоступны.

Так певица недавно отметила в эфире телеканала "Київ24", что вместо ругани за проступок говорит им: "Вот я не понимаю, как ты, моя такая прекрасная девочка, сделала такую фигню". Однако даже нежности приемной мамы порой доводят детей до слез.

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Наталья призналась, что старшая дочь, 13-летняя Мишель, до сих пор рыдает взахлеб, если слышать от мамы, как сильно та ее любит. Но Могилевская не останавливается, и всячески транслирует свою любовь дочерям.

"Вы бы слышали, как она плакала. И я бесконечно раз повторяю ей. И она всегда очень сильно плачет, потому что никому из нас этого не говорили. Я хочу, чтобы мои дети знали: им достаточно быть. Я их всегда буду любить", - говорит Наталья Могилевская.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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