Могилевская озвучила простые слова, которые доводят ее старшую дочь до слез

В начале полномасштабной войны украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская удочерила двоих девочек - сестер Мишель и Софию. И для артистки, и для ее детей построение семьи оказалось тяжелым трудом.
Впрочем Могилевская неустанно отмечает в интервью - материнство приносит ей большое удовольствие. Ее главные принципы в воспитании - любовь и понимание, ведь многие из простых радостей девочкам были действительно недоступны.
Так певица недавно отметила в эфире телеканала "Київ24", что вместо ругани за проступок говорит им: "Вот я не понимаю, как ты, моя такая прекрасная девочка, сделала такую фигню". Однако даже нежности приемной мамы порой доводят детей до слез.
Наталья призналась, что старшая дочь, 13-летняя Мишель, до сих пор рыдает взахлеб, если слышать от мамы, как сильно та ее любит. Но Могилевская не останавливается, и всячески транслирует свою любовь дочерям.
"Вы бы слышали, как она плакала. И я бесконечно раз повторяю ей. И она всегда очень сильно плачет, потому что никому из нас этого не говорили. Я хочу, чтобы мои дети знали: им достаточно быть. Я их всегда буду любить", - говорит Наталья Могилевская.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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