"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

Александр Усик поблагодарил Владимира Зеленского.

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Александр Усик рассказал детали инцидента с его задержанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/?hl=uk

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его вчера задержали, произошло недоразумение. Чемпион поблагодарил дипломатов за поддержку, а также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично содействовал решению его вопроса.

На своей странице в соцсетях спортсмен опубликовал соответствующее обращение.

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"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - отметил Усик.

Александр Усик высказал слова благодарности украинским дипломатам / фото: скрин instagram.com/usykaa/?hl=uk

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что случилось недопустимое и намерен направить соответствующую ноту польской стороне.

"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", — написал Сибига в соцсетях.

За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 17, 2024

Смотрите видео обращения Александра Усика:

Обращение Александра Усика после задержания в аэропорту Кракова / фото: скрин t.me/glavredinfo

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик - новости по теме

Отметим, недавно Александр Усик лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Усик отметил, что присутствие украинской сборной на Олимпиаде является весомым, учитывая ежедневные ракетные обстрелы, поврежденную спортивную инфраструктуру и российскую оккупацию регионов Украины.

А также ранее Александр Усик посетил разрушенную россиянами детскую больницу Охматдет. Чемпион прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины.

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