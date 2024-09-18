"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его вчера задержали, произошло недоразумение. Чемпион поблагодарил дипломатов за поддержку, а также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично содействовал решению его вопроса.
На своей странице в соцсетях спортсмен опубликовал соответствующее обращение.
"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - отметил Усик.
Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что случилось недопустимое и намерен направить соответствующую ноту польской стороне.
"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", — написал Сибига в соцсетях.
За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC— Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 17, 2024
Смотрите видео обращения Александра Усика:
Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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Отметим, недавно Александр Усик лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Усик отметил, что присутствие украинской сборной на Олимпиаде является весомым, учитывая ежедневные ракетные обстрелы, поврежденную спортивную инфраструктуру и российскую оккупацию регионов Украины.
А также ранее Александр Усик посетил разрушенную россиянами детскую больницу Охматдет. Чемпион прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины.
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