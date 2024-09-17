Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

Участник музыкальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны", певец Никита Ломакин высоко ценит творчество Тины Кароль. Она была его наставнице на "Голосе" и у артистов даже была дуэтная песня, которая позже вошла в официальный альбом поп-дивы.
За Кароль в украинском шоу-бизнесе закрепилась репутация артистки с непростым характером. Однако Ломакин, который сотрудничал с певицей, отметил, что не заметил за ней подобного.
Об этом певец рассказал Люкс ФМ. "Тина очень духовный, мудрый человек. Поэтому все, что она говорит, имеет сокровенный смысл, его нужно просто понимать и все. Ко мне она никогда не относилась плохо. Истории, которые я слышал (о крутом характере Кароль - прим. редактора), на себе ни разу не испытывал", - утверждает Ломакин.
Впрочем, он все же признался, что однажды Тина назвала его "дебилом", но отметил, что не без причины - во время выступления на "Голосе" он вышел на сцену без наушников, что и вызвало недовольство звезды.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Ранее стало известно, что Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики. Певица показала жесткие сообщения пугающего содержания, которые получает в социальных сетях.
Также победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова рассказала, как на днях чуть не погибла в Одессе, и обнародовала снимки синяков и царапин, которые остались у нее после несчастного случая.
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