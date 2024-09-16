Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики

Dorofeeva показала пугающие угрозы, которые она получает в соцсетях.

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Надя Дорофеева новости - Надя Дорофеева призналась, что ей угрожают подписчики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева получила первую популярность в составе дуэта Время и Стекло. После закрытия коллектива ей в рекордно короткие сроки удалось построить успешную сольную карьеру.

Сегодня Dorofeeva - крупная фигура на украинской сцене. Ее талантом и стилем восхищаются тысячи поклонников. Впрочем, есть у этой известности и обратная стороны.

Так, кроме очень лояльных фанатов, у Додо появились и достаточно агрессивные ненавистники. Они забрасывают артистку в социальных сетях угрозами.

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Об этом Дорофеева сообщила в своем блоге в Instagram. Она опубликовала скриншот неприятного сообщения, которое получила от враждебно настроенного мужчины.

Надя Дорофеева новости - Надя Дорофеева призналась, что ей угрожают подписчики / instagram.com/nadyadorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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