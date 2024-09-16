Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики

Украинская певица Надя Дорофеева получила первую популярность в составе дуэта Время и Стекло. После закрытия коллектива ей в рекордно короткие сроки удалось построить успешную сольную карьеру.
Сегодня Dorofeeva - крупная фигура на украинской сцене. Ее талантом и стилем восхищаются тысячи поклонников. Впрочем, есть у этой известности и обратная стороны.
Так, кроме очень лояльных фанатов, у Додо появились и достаточно агрессивные ненавистники. Они забрасывают артистку в социальных сетях угрозами.
Об этом Дорофеева сообщила в своем блоге в Instagram. Она опубликовала скриншот неприятного сообщения, которое получила от враждебно настроенного мужчины.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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