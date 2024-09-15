Известный украинский актер оказался в эпицентре землетрясения

Ступка-младший рассказал, что стихийное бедствие произошло рано утром, когда почти вся Калифорния еще спала.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-ukrainskiy-akter-okazalsya-v-epicentre-zemletryaseniya-10597241.html Ссылка скопирована

Дмитрий Ступка новости - Дмитрий Ступка в США пережил землетрясение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Украинский актер Дмитрий Ступка, наследник известной украинской актерской династии, во время полномасштабной войны не спешит возвращаться в Украину. Он выехал из страны еще до 24 февраля, и с тех пор ни разу не был дома.

Ступка осел в США, где пытается продолжить актерскую карьеру и время от времени занимается благотворительностью. Там, по словам самого артиста, его застало стихийное бедствие.

Об этом Дмитрий рассказал в своем блоге в Instagram. Он живет в городе Таузенд-Оукс, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, который считается одним из самых безопасных городов Америки. Однако природа решила нарушить статистику.

видео дня

Так Дмитрий сообщил, что ото сна его пробудили с утра толчки землетрясения магнитудой 4.7 баллов. Он оказался в эпицентре этого опасного явления, но, к счастью, для актера все обошлось без последствий.

Дмитрий Ступка новости - Дмитрий Ступка в США пережил землетрясение / instagram.com/stupka777

Кто такой Дмитрий Ступка? Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее известный украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес признался в многомиллионных долгах. Кроме того он рассказал, каким образом от них избавляется и на какую сумму живет.

Также актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем, брак с которым больше не могла и не хотела терпеть. Она раскрыла подробности своих решительных действий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред