Известный украинский актер оказался в эпицентре землетрясения

Украинский актер Дмитрий Ступка, наследник известной украинской актерской династии, во время полномасштабной войны не спешит возвращаться в Украину. Он выехал из страны еще до 24 февраля, и с тех пор ни разу не был дома.
Ступка осел в США, где пытается продолжить актерскую карьеру и время от времени занимается благотворительностью. Там, по словам самого артиста, его застало стихийное бедствие.
Об этом Дмитрий рассказал в своем блоге в Instagram. Он живет в городе Таузенд-Оукс, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, который считается одним из самых безопасных городов Америки. Однако природа решила нарушить статистику.
Так Дмитрий сообщил, что ото сна его пробудили с утра толчки землетрясения магнитудой 4.7 баллов. Он оказался в эпицентре этого опасного явления, но, к счастью, для актера все обошлось без последствий.
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
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