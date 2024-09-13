"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

Ольга Сумская рассказала, что развелась с первым мужем, поскольку чувствовала, что это не ее человек.

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Ольга Сумская поделилась деталями развода с первым мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала подробности развода с первым мужем Евгением Паперным.

В интервью для CK Life актриса призналась, какой же секрет крепкого брака.

"Я не знаю, есть ли секреты. Господь дымится. С первой попытки у меня не вышло, это второй брак", – отметила артистка, которая уже более 30 лет в браке со вторым мужем Виталием Борисюком.

Ольга посоветовала, что не нужно терпеть отношения, в которых вы уже не чувствуете друг друга.

"Если вы чувствуете, что химии уже нет между вами, надо решительно действовать. Нельзя терпеть, если любовь умерла. И если родилось новое чувство, и вы чувствуете, что это ваш человек, здесь нужно завоевывать и решить эти вопросы. Они очень трудны в жизни женщины Она иногда колеблется между чувством долга и настоящей любовью", - подметила Сумская.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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