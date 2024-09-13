"Так случилось": Ольга Сумская дала редкий комментарий о деятельности своей дочери

Младшая дочь Ольги Сумской пошла по стопам своих звездных родителей.

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Анна Борисюк выбрала актерскую профессию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала, что довольна успехами в актерстве своей дочери – Анны Борисюк.

Как заявила Ольга в интервью для CK Life, Анна всего год назад закончила учебу, но уже успела принять участие в нескольких проектах. В частности, 22-летняя актриса выходила на сцену и со своей мамой.

"Так случилось, что Анечка сразу после окончания нашей альма-матер Карпенко-Карого, где училась вся наша династия, сыграла в трех спектаклях. Поэтому, закончив в июле театральный, она уже в августе сыграла в трех спектаклях. Мама передает эстафету. Сейчас у нас есть предложение сделать семейный спектакль вместе с нашими коллегами. Посмотрим, как будет складываться. Но она показала свою решимость и профессионализм, который необходим, чтобы актер смог зарекомендовать себя с лучших сторон. Она вышла и доказала. Очень приятно выходить на сцену с близкими людьми", - отметила Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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