Впервые за долгое время: Ольга Сумская отдохнула с дочерью - детали

Ольга Сумская находится во Львове вместе со своей младшей дочерью и отлично проводит время.

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Ольга Сумская провела время с дочерью Анной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская известная актриса Ольга Сумская решила погулять по Львову перед насыщенными гастролями вместе со своей дочерью Анной Борисюк.

На своей странице в соцсетях Сумская показала редкие кадры с дочерью. Артистка подстроила график перед отъездом за границу на гастроли и провела время с Анной.

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Как стало известно, Ольга и Анна поселились в центре Львова, позавтракали и отправились на прогулку.

Ольга Сумская в восторге от завтрака во Львове / фото: скрин instagram.com/olgasumska/

Мама и дочь посетили известные центральные достопримечательности и сделали милые общие фото на фоне Оперного театра.

Ольга Сумская с дочерью Анной во Львове / фото: скрин instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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