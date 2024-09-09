Впервые за долгое время: Ольга Сумская отдохнула с дочерью - детали

Украинская известная актриса Ольга Сумская решила погулять по Львову перед насыщенными гастролями вместе со своей дочерью Анной Борисюк.
На своей странице в соцсетях Сумская показала редкие кадры с дочерью. Артистка подстроила график перед отъездом за границу на гастроли и провела время с Анной.
Как стало известно, Ольга и Анна поселились в центре Львова, позавтракали и отправились на прогулку.
Мама и дочь посетили известные центральные достопримечательности и сделали милые общие фото на фоне Оперного театра.
Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
Вас может заинтересовать:
- "Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину
- Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских
- Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред