Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова чуть не погибла в Одессе

Победительница шоу Холостяк-10, украинская блогерша Даша Ульянова поделилась историей, которая произошла с ней неделю назад в Одессе. Если бы у нее было чуть меньше везения, этот пост в Instagram мог и не выйти.
Ульянова опубликовала жутковатые кадры, на которых видны крупные ссадины на ее руках и огромный сине-зеленый синяк на ноге. Все это - результат несчастного случая, который едва не стоил блогерше жизни.
Даша рассказала, что отправилась на пирс за красивыми фото. Там, во время фотосессии, волна накрыла ее и сбила с ног. Девушку чудом не смыло в море.
Она отделалась незначительными травмами и важным жизненным уроком: себя нужно беречь. "Неделю назад, находясь в прекрасном городе Одесса, выйдя на пирс для того, чтобы сделать фото, меня снесла волна. Слава Богу, я не упала в море, а просто упала на бетонные плиты и отделалась легким испугом. Я ни в коем случае не хочу жаловаться... Мне просто хочется, чтобы вы учились на моих ошибках, а я в данном случае - на своих. И даже помня о тех случаях, которые были на том же месте - все равно пошла делать фото... Без комментариев. Берегите себя, заботьтесь о себе!" - пишет Даша Ульянова.
Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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