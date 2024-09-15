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Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

Анна Подгорная
15 сентября 2024, 22:59
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Очаровательная Вероника предстала перед поклонниками во всей своей красе.
Инна Белоконь, Андрей Данилко, Яна Макогон с дочерью
Инна Белоконь новости - дочь Инны Белоконь показала внучку артистки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna, instagram.com/makohonyana_

В апреле 2024 года украинская актриса и комик Инна Белоконь, которая играет роль Инны Адольфовны - мамы Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь Яна родила девочку, которую назвали Вероникой.

В начале сентября в жизни малышки произошло первое важное события - она прошла обряд крещения. Снимки с крестин дочери Яна показала в своем блоге в Instagram.

На фото впервые появилась возможность рассмотреть лицо пятимесячной внучки Белоконь. Девочка и ее мама выглядели очаровательно в праздничных нарядах.

видео дня

Позже Яна также показала лицо мужа - прежде зять Инны Белоконь появлялся на снимках в таких ракурсах, с которых было сложно разобрать черты его лица.

Яна Макогон с дочерью и мужем
Инна Белоконь новости - дочь Инны Белоконь показала внучку артистки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/makohonyana_

Кто такая Инна Белоконь?

Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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