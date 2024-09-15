Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

В апреле 2024 года украинская актриса и комик Инна Белоконь, которая играет роль Инны Адольфовны - мамы Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь Яна родила девочку, которую назвали Вероникой.
В начале сентября в жизни малышки произошло первое важное события - она прошла обряд крещения. Снимки с крестин дочери Яна показала в своем блоге в Instagram.
На фото впервые появилась возможность рассмотреть лицо пятимесячной внучки Белоконь. Девочка и ее мама выглядели очаровательно в праздничных нарядах.
Позже Яна также показала лицо мужа - прежде зять Инны Белоконь появлялся на снимках в таких ракурсах, с которых было сложно разобрать черты его лица.
Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
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