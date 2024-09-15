"Однозначно семья": Слава Демин показал воссоединение с бывшей женой

Демин посвятил воскресенье общению с мамой своего единственного ребенка.

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Слава Демин новости - Демин встретился с бывшей женой ради сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский интервьюер и ведущий Слава Демин больше трех лет не состоит в отношениях с Ксенией Мищенко - мамой его 14-летнего сына Владислава и бывшей женой. Официально пара еще жената, но каждый из них уже живет своей жизнью.

Впрочем, время от времени воссоединение в семье Демина все же происходит. Шоумен имеет дружеские отношения с экс-возлюбленной, и всегда охотно встречается с ней.

Так в своем блоге в Instagram он показал воскресный обед в компании бывшей жены и сына. Семья сидит в кафе - пока ведущий делает сэлфи, Ксения нежно целует Владислава.

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"Семейный выходной. Потому что бывшие с общим ребенком - это однозначно семья", - подписал фотографию Слава Демин.

Слава Демин новости - Демин встретился с бывшей женой ради сына / instagram.com/slavademin_official

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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