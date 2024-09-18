Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

Украинский актер Вячеслав Довженко в 2018 году развелся с супругой после 17 лет в браке. В феврале этого года он намекнул, что больше не одинок, но личность новой возлюбленной тщательно скрывал.
Сегодня актер отпраздновал свое 48-летие. В честь этого он наконец показал публике девушку, которая заняла особое место в его сердце.
В своем блоге в Instagram он показал коллаж из фотографий, который в качестве поздравительной открытки составила для него его избранница. "Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение... С праздником, самый лучший", - подписала снимки она.
Про новую девушку Вячеслава Довженко известно не много. Она значительно моложе актера и работает художником по костюмам.
Кто такой Вячеслав Довженко?
Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.
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Ранее Никита Ломакин рассказал, как Тина Кароль обозвала его на "Голосе країни" - теперь уже популярный певец признался, что его наставница на проекте лишь единожды не сдержала эмоции.
Также украинский боксер и чемпион мира Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове и отметил, что его освобождения находилось под личным контролем президента Украины.
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