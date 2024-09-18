Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

Вячеслав Довженко скрывал возлюбленную более полугода.

https://stars.glavred.info/zvezda-kiborgov-vpervye-podtverdil-novyy-roman-i-pokazal-moloduyu-izbrannicu-10598282.html Ссылка скопирована

Вячеслав Довженко новости - Вячеслав Довженко показал новую подругу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sldovgenko

Украинский актер Вячеслав Довженко в 2018 году развелся с супругой после 17 лет в браке. В феврале этого года он намекнул, что больше не одинок, но личность новой возлюбленной тщательно скрывал.

Сегодня актер отпраздновал свое 48-летие. В честь этого он наконец показал публике девушку, которая заняла особое место в его сердце.

В своем блоге в Instagram он показал коллаж из фотографий, который в качестве поздравительной открытки составила для него его избранница. "Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение... С праздником, самый лучший", - подписала снимки она.

видео дня

Про новую девушку Вячеслава Довженко известно не много. Она значительно моложе актера и работает художником по костюмам.

Вячеслав Довженко новости - Вячеслав Довженко показал новую подругу / instagram.com/sldovgenko

Кто такой Вячеслав Довженко? Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Никита Ломакин рассказал, как Тина Кароль обозвала его на "Голосе країни" - теперь уже популярный певец признался, что его наставница на проекте лишь единожды не сдержала эмоции.

Также украинский боксер и чемпион мира Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове и отметил, что его освобождения находилось под личным контролем президента Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред