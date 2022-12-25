Король Чарльз в ярости выгнал из Букингемского дворца родного человека

СМИ сообщают, что монарх решил избавиться от скандального братца.

Чарльз III / скриншот

Король Чарльз III принял скандальное решение для всей королевской семьи. О брате Чарльза III и сыне Елизаветы II уже долгое время ходят неприятные сплетни.

Как известно, принц Эндрю замешан в скандале с сексуальным подтекстом. Со стороны короля Великобритании была всегда неприязнь к брату, пишет The Sun.

Монарх решил избавиться от скандального братца. Он просто-напросто выгнал его из Букингемского дворца, утверждают источники.

"Любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Эндрю не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", - пишут СМИ.

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

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