Король Чарльз в ярости выгнал из Букингемского дворца родного человека

Король Чарльз III принял скандальное решение для всей королевской семьи. О брате Чарльза III и сыне Елизаветы II уже долгое время ходят неприятные сплетни.
Как известно, принц Эндрю замешан в скандале с сексуальным подтекстом. Со стороны короля Великобритании была всегда неприязнь к брату, пишет The Sun.
Монарх решил избавиться от скандального братца. Он просто-напросто выгнал его из Букингемского дворца, утверждают источники.
"Любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Эндрю не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", - пишут СМИ.
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.
Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.
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