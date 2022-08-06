УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

6 августа 2022, 16:03

Певец считает, что все произошло так, как должно было быть.

Филипп Кирокоров, Алла Пугачева
Филипп Кирокоров, Алла Пугачева / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который активно начал поддерживать войну в Украине, рассказал о причинах расставания с Аллой Пугачевой.

Как известно, артист сам познакомил Примадонну с Максимом Галкиным. Певец на тот момент и не подозревал, что в скором времени Примадонна уйдет от него к юмористу.

"Я не уделял такой роскошной женщине должного внимания, а вместо этого строил карьеру и заигрался в звездность", - заявил Киркоров в одном из интервью, добавив, что обиду на Галкина он не держит.

Артист считает, что все произошло так, как должно было быть.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Читайте также:

Алла Пугачева Филипп Киркоров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:31

Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потери

16:10

"Я ей говорю: "Ты сошла с ума": Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой

16:03

Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

15:48

У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в УкраинеВидео

15:40

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракетВидео

Реклама
15:17

5 способов почистить белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

15:15

Украину накроют грозы и град: синоптики назвали областиВидео

15:01

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

14:58

Собирают клетки для пленных: в Мариуполе оккупанты готовят самосуд над защитниками УкраиныВидео

14:46

"Чудом не взлетела на воздух": оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиацииВидео

14:32

"Владеет оружием": Сумская рассказала, пойдет ли ее муж воевать

14:29

"Защиты у России нет": Черник рассказал, как на ходе войны отразятся поставки HIMARS и MARS-2

14:23

Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФВидео

14:13

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииВидео

14:07

"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

13:54

До поражения России в войне остались не годы, а месяцы – Игорь ЭйдманВидео

13:28

В Новой Каховке подстрелили зама гауляйтера: коллаборант Гура в больнице с ранениямиВидео

13:00

Огненный "привет" оккупантам: в Бердянске прогремел взрыв у здания полицииВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

12:51

"Смесь Билык, Повалий, Байрак и травести Монро": Камалия смутила поклонников макияжем в новом клипеВидео

Реклама
12:43

"Бросил жену и коня, и поехал в Украину": ВСУ ликвидировали оккупанта-казакаВидео

12:24

"Зачем разворачиваешь украинский флаг?": Соседов набросился на Вайкуле

12:24

Россиянка в Эстонии поплатилась за "наезд" на беженцев из Украины: ее уволили и депортировалиФотоВидео

12:17

"Угроза есть": эксперт объяснил, есть ли риск наступления на Николаев и ОдессуВидео

11:49

Россия хочет окружить Николаев: оккупанты стянули 25 тысяч военных на юг Украины - The TimesВидео

11:42

В боях за небо Донбасса погибли три молодых летчика: что известно об экипаже вертолета Ми-8

11:38

"Военные знают, когда начинать": Данилов анонсировал контрнаступление ВСУВидео

11:18

Гороскоп на сегодня 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

10:59

ВСУ получат новую помощь от США на $1 млрд с ракетами для HIMARS — ReutersВидео

10:43

В РФ анонсировали помощь Северной Кореи: 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине

10:38

"Ни они, ни мы не потянем долго": генерал спрогнозировал сроки окончания горячей фазы войныВидео

10:25

Вдвое больше: эксперт рассказал, сколько HIMARS нужно Украине для перелома на фронтеВидео

09:59

В британской разведке предупредили о фазе "самых ожесточенных боев" и назвали направлениеВидео

09:54

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

09:53

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:43

"Мавзолей Путина": в СНБО заявили, что уход диктатора от власти ничего не изменит

09:24

Пламя и огромный столб дыма: в Макеевке взорвался склад РФ с боеприпасамиВидео

08:59

Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке: советы и рекомендации

08:55

Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направленииВидео

08:53

"Абсолютно все является стратегическим": эксперт назвал главную цель России в УкраинеВидео

Реклама
08:41

Дети и экс-жена живут в Украине: идентифицирован командир РФ, командующий оккупантами в Энергодаре

08:40

Война в Тайване маловероятна, Китай выбирает путь экономической эскалациимнение

08:30

Как сушить лук на зиму: главные правила и полезные советы

08:26

Мощный удар ВСУ: на Херсонщине уничтожили десятки оккупантов, выжгли 6 складов РФВидео

07:49

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на ХерсонщинеВидео

06:45

Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – экспертВидео

06:28

Китайское лицемериемнение

06:00

Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр ЧерникВидео

05:26

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

05:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять