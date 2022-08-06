Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

Филипп Кирокоров, Алла Пугачева / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который активно начал поддерживать войну в Украине, рассказал о причинах расставания с Аллой Пугачевой.

Как известно, артист сам познакомил Примадонну с Максимом Галкиным. Певец на тот момент и не подозревал, что в скором времени Примадонна уйдет от него к юмористу.

"Я не уделял такой роскошной женщине должного внимания, а вместо этого строил карьеру и заигрался в звездность", - заявил Киркоров в одном из интервью, добавив, что обиду на Галкина он не держит.

Артист считает, что все произошло так, как должно было быть.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Читайте также: