Иво Бобул рассекретил, где сейчас находится его кум - Леонид Кучма

Второй президент Украины приходится сыну-подростку Бобула крестным отцом.

Иво Бобул рассказал, где сейчас Леонид Кучма / facebook.com/ivo.bobul.94

Украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул сейчас переживает настоящий ренессанс своей музыкальной карьеры - молодежь стала искать крутых украинских исполнителей, и прониклась романтической чувственностью его песен.

Кроме популярности в TikTok, Бобул вернулся на большую сцену с благотворительными концертами для сбора средств на нужды украинцев. Также он проводит полевые выступления для ВСУ.

Певец признался в интервью для ЖВЛ: даже собирался сам идти на фронт, однако в 69 лет мало что смог бы сделать на поле боя. Поэтому, по просьбе 16-летнего сына Даниила остался с семьей в Киеве.

Правда второй президент Украины Леонид Кучма просил Бобула уехать. Он крестил сына певца, и на правах кума не раз предлагал помощь. Сам же бывший гарант даже не думал выезжать - как отметил певец, Кучма остается со своим народом.

"Каждый раз я говорил: "Отец, все нормально". Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна (жена Кучмы - прим. редактора) были здоровы. Я их очень люблю, уважаю. Я знаю, что человек мог уехать, но остался здесь – со своим народом", - рассказал Бобул.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Даниэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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