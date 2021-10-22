Экс-жена Позитива показала мокрые "булочки" в крошечном бикини

Во время духовного паломничества в Дахаб на Андрийчук снизошло озарение.
Дизайнер и бывшая жена музыканта Позитива Анна Андрийчук отправилась в духовное путешествие в египетский город Дахаб.
На видео в социальных сетях девушка показала, как отметила окончание своих практик. После очищения души, девушка решила приступить к очищению телесному - принять летний душ.
Пост Андрийчук сопроводила размышлениями, которые посетили ее во время путешествия в Дахаб.
"Совершенству нет предела и гнаться за навязанными стандартами - это вечная война с собой. Вы готовы? Я нет. Принятие и не зацикленность на других - вот в чем весь секрет. Когда отпускаешь свою голову, вокруг начинает все меняться. Проверено", - поделилась своим открытием Анна Андрийчук.
Философские измышления девушка сопроводила пикантным роликом, на кадрах которого она с наслаждением принимает летний душ в маленьком телесном бикини. Струйки воды разбиваются об упругое, практически обнаженное тело Андрийчук.
Поклонники девушки не сумели скрыть свой восторг и от мыслей Андрийчук, и от красоты ее фигуры:
"Читаю и радуюсь за тебя, вечно сияющая Венера!"
"Анечка у тебя бешеная харизма! Ты сильная личность, так держать!"
"О, Господи!!!! Это очень секси!!!❤️❤️❤️"
"Аня, Вы супер красотка ❤️"
"Ты прекрасна!"
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Ранее Анна Андрийчук откровенно рассказала, почему распался ее брак с Позитивом.