Экс-жена Позитива показала мокрые "булочки" в крошечном бикини

Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук сняла пикантное видео в душе / instagram.com/annchuk

Дизайнер и бывшая жена музыканта Позитива Анна Андрийчук отправилась в духовное путешествие в египетский город Дахаб.

На видео в социальных сетях девушка показала, как отметила окончание своих практик. После очищения души, девушка решила приступить к очищению телесному - принять летний душ.

Пост Андрийчук сопроводила размышлениями, которые посетили ее во время путешествия в Дахаб.

"Совершенству нет предела и гнаться за навязанными стандартами - это вечная война с собой. Вы готовы? Я нет. Принятие и не зацикленность на других - вот в чем весь секрет. Когда отпускаешь свою голову, вокруг начинает все меняться. Проверено", - поделилась своим открытием Анна Андрийчук.

Философские измышления девушка сопроводила пикантным роликом, на кадрах которого она с наслаждением принимает летний душ в маленьком телесном бикини. Струйки воды разбиваются об упругое, практически обнаженное тело Андрийчук.

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Экс-супруга Позитива сверкнула упругими формами / instagram.com/annchuk

Поклонники девушки не сумели скрыть свой восторг и от мыслей Андрийчук, и от красоты ее фигуры:

"Читаю и радуюсь за тебя, вечно сияющая Венера!"

"Анечка у тебя бешеная харизма! Ты сильная личность, так держать!"

"О, Господи!!!! Это очень секси!!!❤️❤️❤️"

"Аня, Вы супер красотка ❤️"

"Ты прекрасна!"

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Ранее Анна Андрийчук откровенно рассказала, почему распался ее брак с Позитивом.