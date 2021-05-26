Позитив рассказал, какие отношения его связывают с бывшей женой после развода

Украинский музыкант Позитив в эфире 1+1 рассказал о распаде группы Время и Стекло, а также о своем состоянии после развода с Анной Андрийчук.
Позитив пришел в студию 1+1, где поздравил Грузию с днем независимости, а также присоединился к приготовлению хачапури по аджарски прямо в студии.
В программе Твій день Позитив ответил на вопросы по поводу окончания карьеры в дуете Время и Стекло.
Он рассказал об эмоциональном выгорании у артистов, и подчеркнул, что распад группы Время и Стекло - не выгорание, а наоборот вдохновение у Нади идти и развиваться дальше.
"Здесь точно не эмоциональное выгорание. Это у любого артиста есть, но оно происходит неожиданно. Обязательно нужно говорить с родственниками и получать от них поддержку", говорит музыкант.
Также ведущие попросили его рассказать о состоянии после развода - по их мнении, у него сейчас тяжелый период в жизни.
"У нас все было обоюдно и прекрасно. Мы также дружим, у нас много знакомых общих, и тут все хорошо. Мы очень давно и много говорили об этом", - объяснил Позитив.
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