Елена Кравец впервые рассказала о съемках шоу Твій день на 1+1

Елена Кравец / 1+1

Украинская артистка Елена Кравец после презентации и премьеры шоу Твій день на 1+1 выступила со словом о своей будущей рубрике и всем проекте, в котором она решилась принимать участие раз в неделю.

Соратница Евгения Кошевого и Владимира Зеленского в своем Instagram призналась, что прямой эфир "говорящего ведущего" - это для нее вызов.

"Немного с опозданием пришла новость .. простите, дорогие зрители. Только вышла из эмоциональной комы по поводу запуска и премьеры проекта Твой день и сразу пишу!) От души благодарю 1+1 и лично Егора Гордеева и Юлию Жмакину за возможность быть частью крутой творческой команды и попробовать себя в новой роли! Прямой ефир - это вам не шутки!)) Это настоящий профессиональный вызов для меня, а я соскучилась по ним! Каждый день с понедельника по пятницу, с 11.15 до 16.45 на 1+1. P. S. Я буду приходить в гости по четвергам! Итак, ждите", - пообещала она.

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Напомним, что вначале работы шоу Твій день пригласило на эфир группу Go-A, где музыканты рассказали, кто больше всего их хейтил за песню Шум, и какие у них теперь планы.

Все новые выпуски шоу Твій день выходят на 1+1 в 11:15.

Все выпуски проекта Твій день на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.