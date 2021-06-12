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Жена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину развода

12 июня 2021, 23:54

Анна Андрийчук-Завгородняя призналась, что они с Позитивом все еще в процессе развода.

Анна Андричук
Анна Андричук / instagram.com/annchuk/й

Дизайнер одежды Анна Андрийчук-Завгородняя впервые загороворила о причинах развода с Алексеем Завгородним. Она призналась, как ее родители восприняли расставание с мужчиной, которого и так не одобряли.

Кате Осадчей в комментарии Светской жизни она рассказала, что уже два года не живет с Позитивом - сначала они встречались, ходили на свидания, планировали совсестный отпуск и жизнь, но это не помогло, и гни пришли к разводу.

Причиной развода она назвала то, что Позитив больше интересовался работой, чем ею.

"Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", — поделилась Аня.

Однако на провокационный вопрос Осадчей о том, была ли основная причина развода в том, что Алексей не хотел детей, девушка оветила отрицательно.

"Я б не сказала, что он не хотел ребенка - просто не сложилось", - сказала она.

Напомним, что плный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Алексей Завгородний Анна Андрийчук-Завгородняя новости шоу бизнеса
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