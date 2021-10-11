Дмитрий Комаров заинтриговал подписчиков, куда поедет Мир наизнанку в следующем сезоне

Комаров снимает новый сезон Мир наизнанку / instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров намекнул на то, в какую страну предстоит окунуться телезрителям в грядущем, 13 сезоне Мира наизнанку. Известный журналист, создатель и бессменный ведущий одного из самых популярных тревел-шоу на отечественном телевидении поделился архивными кадрами, которые как нельзя кстати описывают тему нового сезона.

Каждый сезон Мира наизнанку посвящен определенной стране: особенностям ее культуры и быта. Кроме телеэпизодов, о путешествиях Дмитрия Комарова можно узнать из блога ведущего в Instagram. Там ведущий порой раскрывает интересные факты со съемок, или делится увлекательными подробностями грядущего сезона.

К примеру, сейчас транслируются выпуски тревел-шоу о Пакистане. Однако в своем аккаунте Комаров поделился радостным известием – съемки следующего сезона Мира наизнанку уже идут полным ходом.

Кроме того ведущий заинтриговал подписчиков страной, которая станет главной героиней грядущего 13 сезона. Дмитрий Комаров выложил фото в головном уборе из перьев, камней и разноцветных бусин. Лицо ведущего раскрашено этническими орнаментами. Прежде этот кадр красовался на аватарке в инсте.

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Дмитрий комаров поделился кадром из личного архива / instagram.com/komarovmir

Таким образом Комаров решил намекнуть подписчикам и верным поклонникам шоу, где же сейчас проходят съемки Мира наизнанку. "Случайно нашел фото с аватарки в инстаграме. Сделано лет 8-9 назад. Старую причёску скрывает стилизованное украшение, которое сделали стилисты @1plus1_ua в Киеве. Шикарная работа. И очень "в тему" к новому сезону, который мы снимаем сейчас. Где, как думаете?" - подписал раритетный кадр ведущий.

Поклонники тут же начали гадать в комментариях, куда же поедет съемочная группа Мира наизнанку на этот раз:

"Соединённые Штаты Америки. Коренные жители индейцы, тоже похоже".

"В Штатах? В резервациях для коренных жителей Америки?"

"Перу??????"

"Австралия?"

"Папуа новая гвинея? Ждемс".

"Танзания?"

Первая передача вышла в 2010 году, а каждый свежий выпуск ожидают с нетерпением и сегодня. Транслируется Мир наизнанку не только в Украине: за захватывающими приключениями Дмитрия Комарова наблюдают миллионы зрителей в Германии, Молдавии, Таиланде, Израиле и пр.

Читайте также"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в КарпатахСейчас Мир наизнанку исследует Пакистан. Кроме этой страны, за 12 сезонов съемочная группа посетила еще 15: Камбоджу, Индию, Танзанию, Эфиопию, Занзибар, Кению, Вьетнам, Индонезию, Мексику, Кубу, Боливию, Непал, Японию, Бразилию и Китай.

Для своих путешествий Дмитрий Комаров намеренно выбирает не только туристические места, известные во всем мире. Он также показывает жизнь страны с изнанки, что полностью подтверждает название шоу. Предметом его недавних исследований, к примеру, стало многоженство в Пакистане, а также быт и отношениях в семьях, где число детей и жен у одного мужчины может выходить за все рамки привычного.