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Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку

8 октября 2021, 16:00

Чем удивит зрителей Дмитрий Комаров в премьере нового эпизода самого популярного тревел-шоу Украины.

Дмитрий Комаров расскажет, как живут многоженцы в Пакистане / Пресс служба

9 октября в 18:30 на телеканале 1+1 состоится премьера нового эпизода Мира наизнанку, в котором главный путешественник страны Дмитрий Комаров узнает, каково это – иметь трех жен и побывает в семье, где 53 ребенка.

Команда проекта отправится в провинцию Пенджаб, чтобы познакомиться с местным "султаном", который, как в известной песне, имеет трех жен. Героем выпуска станет пакистанец Аднан, у которого по европейским меркам достаточно необычная жизнь. В свои 22 года он живет под одной крышей сразу с тремя женами и воспитывает четырех детей.

Дмитрий Комаров получил уникальный шанс провести целый день с Аднаном и его супругами и из первых уст узнать про быт и взаимоотношения в мусульманских семьях. Такие интервью – большая редкость, поскольку по местной традиции, женщинам запрещают общаться с посторонними мужчинами.

Телеведущий узнает, как уживаются под одной крышей сразу несколько жен, ревнуют ли супруга, как они воспитывают детей, разделяют домашние обязанности и почему идут на такие браки. Также Комаров разберется, насколько легко для мужчины иметь три жены, ведь по законам Шариата, исламского кодекса поведения, муж должен в равной степени обеспечить своих жен всем необходимым, в том числе и жильем.

"Рассуждая о законах ислама, которые разрешают многоженство, кому-то кажется, что религия позаботилась только об интересах мужчин, наделив их множеством привилегий. Но на самом деле эти законы появились в период, когда мужчины злоупотребляли многоженством. Некоторые заводили до сотни жен и в итоге в равной степени не могли обеспечить всех ни заботой, ни финансово. Тогда религиозные предписания лимитировали количество жен до четырех и были четко обозначены правила для таких семей", - рассказал Дмитрий.

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Аднан и три его жены рассказали Комарову, как уживаются под одной крышей / Пресс-служба

Согласно этим правилам, каждая жена должна получать равное количество внимания и заботы от мужа. В свою очередь задача жен – в равной степени заботится о семейном очаге и воспитывать детей. Но несмотря на это, любить всех жен одинаково Коран не приписывает – сердцу ведь не прикажешь. Дмитрий Комаров узнает, есть ли место чувствам в современной мусульманской семье.

Семейные традиции Пакистана команда Мира наизнанку продолжит изучать в городе Кветта, где узнает, что значит "многодетная семья по-пакистански". Если у нас так называют семьи, где по три ребенка, то в этой стране совершенно другие мерки.

Дмитрий Комаров заглянет в гости к доктору Мухаммеду Аджану, который прославился на всю страну необычным рекордом – у него 53 ребенка, а жены практические все время беременны.

У Мухаммеда Аджана трое жен и 53 ребенка / Пресс-служба

Многодетному папе всего 47 лет и женился он впервые 20 лет назад. На момент съемки программы двое из трех жен пакистанца были беременны. Но на этом Мухаммед Аджан не собирается останавливаться. Мужчина хочет стать отцом ста детей, поэтому планирует жениться в четвертый раз.

"Мне страшно представить, какая колоссальная ответственность лежит на этом мужчине. У него 53 ребенка, скоро будет 55. И все эти дети зависят только от него. Мухаммед Аджан говорит, что во всем полагается на Аллаха и верит, что кому он дает детей, также дает возможность о них и позаботиться", - рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий познакомится с большой семьей доктора и узнает, сколько денег необходимо для её содержания, ведь даже, чтобы угостить мороженым всех детей, нужна тележка сладостей, а чтобы накормить всех членов семьи, Мухаммед закупает продукты грузовиками.

Интересно, что в подарок детям Дмитрий Комаров привез особенные сувениры из Украины. Их сделала вручную одна из телезрительниц Мира наизнанку.

Правдивы ли мифы о мусульманских семьях, есть ли место любви в браке, где несколько жен, и каково это – быть отцом 53 детей – уже завтра в новой серии Мира наизнанку в 18:30 на 1+1.

Автор: Anna Pidhorna
viber
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