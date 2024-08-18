"Бровастая баба": известный российский шоумен размазал путинистку Анастасию Волочкову

Рустам Солнцев нелестно обозвал балерину-путинистку Анастасию Волочкову.

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Рустам Солнцев не оценил поведение Анастасии Волочковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российский шоумен Рустам Солнцев, который уехал из страны-террориста РФ жить в США, "проехался" по российской балерине Анастасии Волочковой. Отметим, артистка поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону шоумен раскритиковал поступок Волочковой, когда она призвала Аллу Пугачеву вернуться в стану-оккупанта РФ.

"Бровастая баба Волочкова, не будучи никогда уже, я так понимаю, трезвой, пугая диковатыми поступками людей, издала: "Алла Борисовна, возвращайтесь". Фотографию, где она присела по-лакейски рядом с Аллочкой, демонстрируя этим, что, мол, Алла была ей так близка, и вот теперь она на правах подруги просит ее возвращаться в Россию", – сказал Солнцев.

Смотрите видео, в котором Рустам Солнцев высказался об Анастасии Волочковой:

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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