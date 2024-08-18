"Бровастая баба": известный российский шоумен размазал путинистку Анастасию Волочкову

Российский шоумен Рустам Солнцев, который уехал из страны-террориста РФ жить в США, "проехался" по российской балерине Анастасии Волочковой. Отметим, артистка поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
В интервью Дмитрию Гордону шоумен раскритиковал поступок Волочковой, когда она призвала Аллу Пугачеву вернуться в стану-оккупанта РФ.
"Бровастая баба Волочкова, не будучи никогда уже, я так понимаю, трезвой, пугая диковатыми поступками людей, издала: "Алла Борисовна, возвращайтесь". Фотографию, где она присела по-лакейски рядом с Аллочкой, демонстрируя этим, что, мол, Алла была ей так близка, и вот теперь она на правах подруги просит ее возвращаться в Россию", – сказал Солнцев.
Смотрите видео, в котором Рустам Солнцев высказался об Анастасии Волочковой:
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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