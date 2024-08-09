"Нужно устраивать позорище артистам": путинистка Волочкова пошла против властей РФ

Путинистка Волочкова считает бредом идею запретить артистам выступать "под градусом".

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Анастасия Волочкова высказалась о новом предложении Госдумы РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, очень недовольна предложением Госдумы запретить артистам выступать пьяными.

В своих соцсетях Волочкова назвала бредом такую идею и предложила призвать подобных артистов к совести.

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"Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред. В стране других проблем что ли нет?" – сказала путинистка.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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