"Нужно устраивать позорище артистам": путинистка Волочкова пошла против властей РФ

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, очень недовольна предложением Госдумы запретить артистам выступать пьяными.
В своих соцсетях Волочкова назвала бредом такую идею и предложила призвать подобных артистов к совести.
"Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред. В стране других проблем что ли нет?" – сказала путинистка.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
Вас может заинтересовать:
- "Доводит себя по примеру матери": фанаты ужаснулись от вида дочери путинистки Волочковой
- "Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом
- Путинисты Волочкова и Джигурда сцепились на публике - что случилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред