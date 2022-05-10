Брак Бекхема под угрозой? Фанаты разглядели угрожающие знаки на фото

Бруклин Бэкхем и его супруга миллионерша Николь / Instagram

Поклонники Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц напуганы тем, что в их браке уже появляются трещины всего через месяц после того, как они связали себя узами брака.

Как сообщает The Daily Mirror, 23-летний отпрыск знаменитости и его 27-летняя жена-миллиардер, наследница и актриса, обменялись клятвами перед семьей, друзьями и знаменитостями 9 апреля этого года, а также объявили о помощи Украине, на которую зверски напала россия и всяческие истребляет украинский народ.

Фанаты переживают за пару. Фото Инстаграмм

Между тем, некоторые поклонники пары думают, что их фотографии на самом деле выявили дисбаланс в отношениях — и предрекают новым мужу и жене катастрофу.

Так, недавно Бруклин поделился фотографией, на которой он целует свою жену в щеку, и поделился ею в Instagram. Поклонники пары полагают, что сам парень выглядел счастливым, а вот его жена явно скучает.

Напомним, свадьба Бекхема и Пельтц стала одним из наиболее дорогих событий года. В том числе, стало известно, что родители жениха сделали сделали королевский подарок - винтажный автомобиль Ягуар с полностью переделанным мотором.

Кроме того, гости на свадьбе, в том числе Ева Лонгория, Серена Уильямс и Гордон Рамзи, также вдохновились молодоженами и решили сделать пожертвования, чтобы помочь женщинам и девочкам, семьям и пожилым людям в Украине.