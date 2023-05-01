Блогер раскрыл, как супруг-нахлебник украинки-певицы Asti уговорил ее молчать в РФ о войне

Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба), певица и уроженка Черкасс продолжает вот уже второй год подряд молчать об украино-российской войне.

https://stars.glavred.info/bloger-raskryl-kak-suprug-nahlebnik-ukrainki-pevicy-asti-ugovoril-ee-molchat-v-rf-o-voyne-10467127.html Ссылка скопирована

Анна Asti и ее муж Станислав Юркин / коллаж фото Instagram и скриншот из видео

Поп-певица родом из Украины Анна Asti (настоящее ее фамилия ‒ Дзюба) молчит о войне, которую страна-агрессор развязала Россия против нашей страны, поскольку находится под влиянием супруга ‒ Станислава Юркина. Об этом говорит украинский блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники.

"Была она с мужем Станиславом в Киеве. 24 февраля из столицы отправилась в Черкассы, откуда она родом. Попрощаться с родителями. Ни маму, никого из родственников, она не забрала с собой. Потом поехала на западную Украину, оттуда в Польшу, а после в Калининград и на пароме попала уже в Питер. Филипп Киркоров настолько офигел, что предлагал Анне релизить совместный сингл 8 марта, на что Асти среагировала крайне негативно. Муж Ани – парень "интересный". По сути – жесткий абьюзер и нахлебник, ревнует ее к каждому столбу, при этом хорошо усваивает баблишко супруги. Асти по натуре баба глупая. Стас – расчетлив. Он сразу настоял на том, чтобы Аня держала язык за зубами, убедив, что за короткий срок Россия поглотит Украину", – цитирует их блогер.

Смотрите видеоблог Богдана Беспалова об Анне Asti:

видео дня

Как говорит Беспалов, главное, что сейчас беспокоит певицу и ее мужа ‒ это отнюдь не украино-российская война, а налоговое закручивание гаек, которое сейчас организовывает путинский режим.

"Асти платит налоги до 10% по упрощенной схеме, что не соответствует реальным доходам певицы. Стас быстро переводит средства Ани на офшорные счета – они хотят до конца года заработать как можно больше денег и удрать в Дубай", ‒ подытожил он.

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Смотрите интервью министра культуры Украины Александра Ткаченко по поводу Ани Лорак:

Вас могут заинтересовать такие новости: