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Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

9 января 2023, 17:30
Даша Астафьева вспомнила, как однажды записывала главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному видео/
Астафьева, Залужный
Астафьева, Залужный / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица (бывшая солистка группы Nikita) Даша Астафьева вспомнила, как однажды записывала главкому ВСУ Валерию Залужному видео с благодарностью за его героизм. Об этом артистка рассказала в подкасте Петра Заставного.

"Может, я очень попсово скажу, но мне бы хотелось с Залужным встретиться. Просто встретиться и порасспрашивать его. (…)Я как-то выпила и записала видео ему. Мы ужинали и немного выпили в семейном кругу. И я говорю: "А давайте запишем и поблагодарим Залужного". Записала я, конечно, только себя. И тут я почувствовала эту судьбу, когда мне в личку чуваки пишут всякое. И я такой стала. Но мне не стыдно, ведь мы все знаем, какой он герой и как много он для нас делает, как нас успокаивает. Это мой личный герой", – уточнила знаменитость.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя исполнительницы ‒ Яна Шемаева) выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием " Козацькому роду".

Девушка спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До того, певец и рэпер Олег Кензов выпустил новый трек, который посвящен главкому ВСУ Валерию Залужному. Композиция активно набирала просмотры и лайки на YouTube.

"Качайте, слушайте, танцуйте! Лично моя дочь в восторге от этой песни. А я в восторге от нашего Генерала Валерия Залужного! ВСУ, низкий поклон вашим родителям за лучших сыновей и дочерей нашей Страны! Слава Украине!" – обратился Кензов к поклонникам.

Другие новости:

Даша Астафьева Валерий Залужный
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