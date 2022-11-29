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Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухне

29 ноября 2022, 15:45

Даша Астафьева и телеведущая Леся Никитюк вместе занялись на кухне приготовлением блюд и показали, как это происходит, когда свет включают.

Астафьева, Никитюк
Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухне / коллаж фото УНИАН

Известная украинская певица Даша Астафьева и телеведущая/шоувумен Леся Никитюк порадовали своих фолловеров смешным видео. Девушки показали, что они кидаются делать, когда в их домах вновь включается электричество. Ролик был выложен на странице Никитюк в Instagram.

На видео Никитюк и Астафьева в кулинарных фартуках перебежками носились по кухне и пытались успеть сделать все бытовые дела – для тех пор, пока снова не исчезло электричество.

"Когда ДТЭК дали свет", — подписала ролик Леся Никитюк.

"Когда ДТЭК сказали, сейчас посмотрим, что они там накормили", – поддержала ее Астафьева.

Девушки встретились на съемочной площадке, где Даша Астафьева делает новые выпуски своего кулинарного блога.

Напомним, ранее известный украинский модельер Андре Тан заинтриговал поклонников новым романом. Впервые после развода в 2021 году он заговорил о личной жизни и показал фото с возлюбленной.

Также звезда киносаги Сумерки Тейлор Лотнер разочаровал всех своих поклонниц и женился на девушке, с которой встречался с 2018 года.

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