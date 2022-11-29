Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухне / коллаж фото УНИАН

Известная украинская певица Даша Астафьева и телеведущая/шоувумен Леся Никитюк порадовали своих фолловеров смешным видео. Девушки показали, что они кидаются делать, когда в их домах вновь включается электричество. Ролик был выложен на странице Никитюк в Instagram.

На видео Никитюк и Астафьева в кулинарных фартуках перебежками носились по кухне и пытались успеть сделать все бытовые дела – для тех пор, пока снова не исчезло электричество.

"Когда ДТЭК дали свет", — подписала ролик Леся Никитюк.

"Когда ДТЭК сказали, сейчас посмотрим, что они там накормили", – поддержала ее Астафьева.

Девушки встретились на съемочной площадке, где Даша Астафьева делает новые выпуски своего кулинарного блога.

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