"Вхожу спокойно - как ВСУ вошли в Херсон": Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцев

Леся Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцев / скриншот из видео, УНИАН

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк начитала для украинцев специальную успокаивающую мантру. Трек она выложила на свой YouTube-канал.

Девушка надеется, что благодаря ее мантре украинцы смогут медитировать, представляя победу Украины в войне, гибель оккупантов и возвращение временно аннексированного Крыма.

"Слушать по два-три раза на ночь", – сказала она.

"Я закрываю глаза. Вхожу в состояние равновесия. Вхожу спокойно. Так же спокойно, как ВСУ вошли в Херсон. Кайф. Я в нирване. И это я только вспомнила, как в Херсоне встречали наших военных. Хотите почувствовать еще большее удовольствие? Положите руку на сердце и медленно в такт повторяйте за мной: Бу – да – нов. Я расслабляюсь. Вспоминаю, что 90 тысяч русских свои глаза уже не откроют. Я окунаюсь в темноту, но мне не страшно, потому что знаю, что через несколько часов ДТЭК снова включит свет в моем районе. […] Я представляю себе, что стою на берегу моря. На берегу сине-желтого Черного моря. В Крыму. Украинском Крыму. Подхожу к местному и спрашиваю: "Дед, а как пройти к Крымскому мосту?". Он смотрит на меня и говорит: "А как ты пройдешь, если он под водой?". Улыбнулся, сел на HIMARS и уехал. Вдруг я слышу звуки воздушной тревоги и сразу вхожу в транс", – спокойным голосом начитывала мантру Никитюк.

Также Никитюк рассказала, что музыку к мантре написал легендарный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта, а текст – сценарист студии "Квартал 95" Михаил Мартынюк.

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