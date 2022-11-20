Леся Никитюк честно призналась, почему она не замужем в свои 35 лет

Леся Никитюк рассказала, почему еще не замужем / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк месяц назад отметила свое 35-летие. Она довольна своей жизнью, насколько это возможно в условиях войны, однако ее хейтерам не дает покоя тот факт, что Леся Ивановна все еще не замужем.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что получает огромное количество ненависти в свой адрес, но это ей удалось конвертировать в положительные эмоции для себя. Сквернословия в данном случае она находит очень бодрящими.

"Как вообще утром поднять себе настроение: зайти на фейсбук, который я не веду, посмотреть на позорную пятигривневую прессу, публикующую мои фотографии, которым уже по 5-10 лет, и под этими фотографиями люди гадят, как могут. Знаете, когда-то я злилась на это. А сейчас это так отвлекает! Это реально поднимает настроение. Спасибо!" - с усмешкой рассказала Леся.

Она также отметила, что именно ее личная жизнь, вернее ее отсутствие в публичном пространстве, беспокоит хейтеров больше всего. И Никитюк, со свойственной ей самоиронией, рассказала, почему до сих пор не замужем.

"В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Люди, раскрываю секрет: меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина", - с каменным лицом заявила ведущая.

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