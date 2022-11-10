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Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

10 ноября 2022, 13:42

Телеведущая сделала долгожданные анонс о своем участии в шоу.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк объявила о том, что скоро станет героиней развлекательного проекта "Холостячка".

Об этом она сообщила в голосовом сообщении на своей странице в Телеграм.

Леся Никитюк зачитывала вопросы от читателей, и в одном из них ее спросили, будет ли она участвовать в проекте "Холостячка". Подписчица уточнила у нее, почему мол Леся Никитюк назвала продюсерам сумасшедший гонорар за участие в шоу.

Леся Никитюк отшутались по этому поводу, но в то же время аннонсировала и важную новость о своем участии.

Напомним, ранее Леся Никитюк в День украинской письменности и языка предстала перед армией фолловеров в неожиданном образе. Девушка перевоплотилась в легенду украинской литературы ‒ писательницу, поэтессу и переводчицу Лесю Украинку.

Она рассказала, что незадолго до полноценного военного вторжения попробовала себя в роли актрисы, сыграв в пилотной серии отечественного сериала. Причем она как раз и сыграла Лесю Украинку. К рассказу Никитюк присовокупила фото в образе поэтессы.

На фото девушка позировала в старинной блузке с ажурным воротником и длинным платьем в пол. Образ Никитюк дополняет прическа ‒ точно такая же, которую носила Леся Украинка.

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Леся Никитюк
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