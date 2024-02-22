Алексей Залевский раскрыл диагноз, который может приковать его к постели

Он долго хранил свой секрет - кости дизайнера постепенно разрушаются.

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Алексей Залевский рассказал про серьезные проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

Известный стилист, постоянный участник Ukrainian Fashion Week и режиссер, приложивший руку ко многим популярным в Украине шоу, Алексей Залевский в последние годы исчез с первых полос таблоидов. Не последнюю роль в этом сыграло ухудшающееся здоровье дизайнера.

Для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" он дал редкое интервью, в котором многое рассказал про свою личную жизнь и творчество. Однако про свои проблемы заговорил лишь тогда, когда выключились камеры.

Он признался, что уже полгода живет с диагнозом "некроз костей" - костная ткань разрушается, а пораженные суставы перестают функционировать. Ситуацию может спасти срочная операция на бедрах, но хирургическое вмешательство стоит больших денег. Промедление может обернуться тем, что стилист останется прикованным к постели.

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Про страшный недуг дизайнера знали немногие, так как он не хотел перетягивать на себя внимание, когда в охваченной войной стране хватает других проблем. "Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Потому и не хотел говорить об этом публично", - сказал Залевский журналистке.

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