"Выходит, что я - брехло": Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих

Популярная ведущая по итогу долгого трудового дня рассказала, что не была до конца честна с теми, с кем общалась.

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Маша Ефросинина назвала себя брехлом - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в последнее время поражает поклонников своей откровенностью. Достоянием ее блога становится не только ее деятельность, как активистки и медийного лица, но и глубоко личные моменты - психологические проблемы, размышления, переживания.

Недавно ведущая выступала перед студентами и была очень вдохновлена возможностью пообщаться с новым поколением. Но уже вечером в своем блоге в Instagram Ефросинина призналась, что солгала молодежи.

Своим примером она надеялась вдохновить их на саморазвитие в здоровом для души и тела ритме. Поэтому ей пришлось немного приукрасить действительность. В частности Ефросинина рассказала, что строго соблюдает режим сна и питания.

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С легкой самоиронией деятельница опубликовала среди ночи сторис, в котором рассказала, как же на самом деле обстоят дела в ее "жизни по правилам". "Сегодня и студентам, и в интервью рассказывала, как я ложусь до 23:00, сплю восемь часов и не ем на ночь! А мне вставать завтра в пять утра, и пока я смою весь этот мейк, пройдет еще час! Только что я лупанула нормально орешков, пока проводила "зум" с Канадой... Так что выходит, что я - брехло! Спокойной ночи", - написала Маша Ефросинина в 23:17.

Маша Ефросинина назвала себя брехлом - что случилось / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских. До начала полномасштабной войны артистов связывала тесная дружба и плодотворное сотрудничество.

Также Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью, о которой он узнал лишь недавно. Певец признался, что ему пришлось полностью пересмотреть свой образ жизни.

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