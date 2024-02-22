"Выходит, что я - брехло": Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в последнее время поражает поклонников своей откровенностью. Достоянием ее блога становится не только ее деятельность, как активистки и медийного лица, но и глубоко личные моменты - психологические проблемы, размышления, переживания.
Недавно ведущая выступала перед студентами и была очень вдохновлена возможностью пообщаться с новым поколением. Но уже вечером в своем блоге в Instagram Ефросинина призналась, что солгала молодежи.
Своим примером она надеялась вдохновить их на саморазвитие в здоровом для души и тела ритме. Поэтому ей пришлось немного приукрасить действительность. В частности Ефросинина рассказала, что строго соблюдает режим сна и питания.
С легкой самоиронией деятельница опубликовала среди ночи сторис, в котором рассказала, как же на самом деле обстоят дела в ее "жизни по правилам". "Сегодня и студентам, и в интервью рассказывала, как я ложусь до 23:00, сплю восемь часов и не ем на ночь! А мне вставать завтра в пять утра, и пока я смою весь этот мейк, пройдет еще час! Только что я лупанула нормально орешков, пока проводила "зум" с Канадой... Так что выходит, что я - брехло! Спокойной ночи", - написала Маша Ефросинина в 23:17.
Ранее украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских. До начала полномасштабной войны артистов связывала тесная дружба и плодотворное сотрудничество.
Также Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью, о которой он узнал лишь недавно. Певец признался, что ему пришлось полностью пересмотреть свой образ жизни.
Другие новости:
- "Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации
- У Украины новый сильный конкурент: букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024
- Избранница министра Кулебы засветила драгоценное кольцо на безымянном пальце