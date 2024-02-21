"Бороться не надо": Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью

Melovin не скрывает свою болезнь и рассказал, как он сменил свой привычный график. Певец вынужден постоянно измерять уровень сахара в крови, по его словам, он это делает постоянно.
"Я постоянно контролирую сахар в крови. Я контролирую его во время еды, после еды, через два часа после еды, до еды. Это перманентно происходит. И это полностью смена твоего графика привычной жизни. Это не приговор. Это другие твои нормы", – заявил артист в эфире "Люкс ФМ".
Добавим, у Melovin диагностировали неизлечимую болезнь – сахарный диабет типа MODY. Певец полностью отказался от употребления алкоголя и похудел на 15 кг.
"Бороться не надо. Надо просто менять свою жизнь, контролировать уровень сахара, не употреблять высокогликемические продукты. Да, это другая жизнь – она сильно отличается от той, которая была у меня до того, но она счастливее. Единственное – было сложно картофель не есть, но всегда есть батат", – сказал артист.
Отметим, не только Melovin страдает редкой формой сахарного диабета, а еще и Алла Пугачева, Назар Заднепровский, Ник Джонас, Шэрон Стоун.
Напомним, певец Melovin попал в ДТП, травмировав колено и голову: "Отпраздную этот день, как еще один День рождения", - отметил тогда артист.
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