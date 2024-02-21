"Бороться не надо": Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью

Известный украинский певец Melovin откровенно признался, как поменялась его жизнь.

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Melovin поделился, как живет с диабетом / коллаж Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Melovin не скрывает свою болезнь и рассказал, как он сменил свой привычный график. Певец вынужден постоянно измерять уровень сахара в крови, по его словам, он это делает постоянно.

"Я постоянно контролирую сахар в крови. Я контролирую его во время еды, после еды, через два часа после еды, до еды. Это перманентно происходит. И это полностью смена твоего графика привычной жизни. Это не приговор. Это другие твои нормы", – заявил артист в эфире "Люкс ФМ".

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Добавим, у Melovin диагностировали неизлечимую болезнь – сахарный диабет типа MODY. Певец полностью отказался от употребления алкоголя и похудел на 15 кг.

"Бороться не надо. Надо просто менять свою жизнь, контролировать уровень сахара, не употреблять высокогликемические продукты. Да, это другая жизнь – она сильно отличается от той, которая была у меня до того, но она счастливее. Единственное – было сложно картофель не есть, но всегда есть батат", – сказал артист.

Отметим, не только Melovin страдает редкой формой сахарного диабета, а еще и Алла Пугачева, Назар Заднепровский, Ник Джонас, Шэрон Стоун.

Напомним, певец Melovin попал в ДТП, травмировав колено и голову: "Отпраздную этот день, как еще один День рождения", - отметил тогда артист.

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