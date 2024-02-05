alyona alyona и Jerry Heil прокомментировали намек MELOVIN на фальсификацию результатов Нацотбора-2024

Эксклюзивно в Сніданку з 1+1 победительницы Нацотбора высказались о собственном номере и слухах, которые ходят про их победу.

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alyona alyona и Jerry Heil высказались о слухах вокруг их победы на Нацотборе-2024 / Пресс-служба

Ежедневно с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей Сніданку з 1+1 ожидают свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день.

4 февраля состоялось объявление победителей Национального отбора на Евровидение-2024. Победу одержал дуэт alyona alyona и Jerry Heil с композицией "Teresa & Maria". Поэтому, именно они представят Украину уже в первом полуфинале Евровидения-2024, который состоится 7 мая 2024 года в Мальме, Швеции. Победительницы Нацотбора Евровидения-2024 эксклюзивно в Сніданку з 1+1 прокомментировали намеки MELOVIN относительно необъективности результатов.

Участник нынешнего Национального отбора на Евровидение-2024 MELOVIN, который по результатам судейского и зрительского голосования получил 18 баллов и занял третье место, намекнул, что Нацотбор якобы был "куплен". alyona alyona впервые прокомментировала обвинения певца.

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Боже тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько надо зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, то пусть они у нас будут", - отметила певица.

Также Jerry Heil рассказала, что номер к выступлению на главной сцене Евровидения в мае еще претерпит изменения и они с alyona alyona прислушиваются к советам членов жюри Нацотбора-2024.

Над созданием финального концерта Нацотбора на Евровидение 2024 работала продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн). Продюсер Нацотбора-2024 Владимир Завадюк прокомментировал громкие обсуждения результатов финала Нацотбора и высказал личную точку зрения.

"Круто поддерживать друг друга, а не хейтить постоянно. Я против культуры хейта и отмен, если это не имеет под собой конкретных доказательств и кейсов. Голосование происходит в Дії. И учитывая этот сервис, у которого крутая репутация, я считаю, что здесь невозможны никакие фальсификации", - сказал Владимир Завадюк.

По его словам, пути решения назревающего недоверия к финалу этого Нацотбора должны комментировать организатор отбора, ведь именно они отвечают за выбор победителя. Продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн) занималась обеспечением телетрансляции.

Смотрите Сніданок з 1+1 ежедневно по будням с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина.

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