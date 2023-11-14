Melovin, Пугачева и Женщина-кошка: 7 звезд, которые страдают сахарным диабетом

Известные диабетики - вдохновляющий пример того, что эта болезнь не является приговором.

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Звезды с диабетом - кто из знаменитостей болен диабетом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/melovin_official, ua.depositphotos.com

Сегодня 26-летний украинский певец Melovin (Константин Бочаров) сообщил, что страдает редкой форма диабета MODY типа, что означает, что болезнь была не приобретенной, а генетической.

Про свой диагноз Меловин узнал случайно - артист готовился к операции по удалению комков Биша, для которой ему потребовалось пройти ряд анализов. Тогда-то в его крови и обнаружили диабет.

Певец признался, что тяжело воспринял эту новость, но не стал скрывать болезнь от общественности - своим примером артист надеется поддержать тех, кто болеет, как и он, а также вдохновить других регулярно проверять свое здоровье.

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Главред расскажет, кто еще из знаменитостей живет с сахарным диабетом.

Алла Пугачева

В свое время Примадонна работала на износ, поэтому времени на то, чтобы соблюдать здоровый образ жизни, у нее не находилось - она много курила, ела фастфуд, могла опрокинуть рюмку горячительного, мало отдыхала. Со временем она стала набирать вес, который старалась скрыть балахонами. Однако в 2010 году Пугачева резко похорошела - скинула лишние кило и стала уверенней выбирать одежду. Сперва такие метаморфозы приписывали ее роману с Галкиным, но затем Алла Борисовна призналась прессе - у нее диабет, из-за чего она стала более внимательно относиться к своему здоровью.

Звезды с диабетом - Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Назар Заднепровский

Популярный украинский актер узнал о том, что болен диабетом, когда был чуть старше Меловина: в 30 лет Заднепровский попал в реанимацию на 3 дня, затем - две недели лежал в больнице в отделении эндокринологии, где ему поставили диагноз. С тех пор артист живет "по правилам" - старается вести активный образ жизни и следить за питанием. Назар Заднепровский утверждает, что это - не обязательно строгая диета и изнурительные тренировки: достаточно просто сохранять активность, есть здоровую еду, а приемы пищи делать небольшими, но частыми и регулярными.

Звезды с диабетом - Назар Заднепровский / facebook.com/zadniprovskiy.n

Ник Джонас

Ранний диабет 1 типа диагностировали и поп-певцу, актеру и мужу Приянки Чопры Нику Джонасу - парню было всего 13 лет, когда его жизнь кардинально изменилась. Артист отмечает, что недуг привнес в его жизнь элемент дисциплины, ведь полностью изменил его подход к личному здоровью - он регулярно проходит обследования, следит за тем, что оказывается на его тарелке, и проводит время в спортзале.

Звезды с диабетом - Ник Джонас / ua.depositphotos.com

Шэрон Стоун

Голливудская звезда страдает от врожденной формы диабета 1 типа. Актриса давно привыкла противостоять болезни, однако это не спасло ее от клинической смерти, которую она перенесли из-за диабета. Сегодня она является адептом здорового образа жизни, что, стоит отметить, позволяет ей шикарно выглядеть.

Звезды с диабетом - Шэрон Стоун / ua.depositphotos.com

Холли Берри

Кома в 19 лет - не лучший способ узнать, что с твоим здоровьем что-то не так. Тем не менее именно тогда для Берри начался ее путь борьбы с диабетом. Главное ее оружие в этом вопросе - диета. Актриса питается небольшими порциями 4 раза в день и полностью исключила из своего рациона сладости, фрукты, хлеб и красное мясо.

Звезды с диабетом - Холли Берри / ua.depositphotos.com

Алек Болдуин

В 2012 году актер резко похудел, из-за чего в прессе стали ходить слухи о том, что Болдуин смертельно болен и долго не протянет. Все оказалось не так трагично - тогда у него выявили сахарный диабет 2 типа, с котором ему пришлось научиться жить. Алек Болдуин не стал изобретать велосипед и просто отказался от сахара, старается питаться умеренно и регулярно занимается йогой. В последнем ему очень помогает его супруга Хилари Томас, которая является инструктором в этой дисциплине.

Звезды с диабетом - Алек Болдуин / ua.depositphotos.com

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